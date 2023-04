La vice-Première ministre cambodgienne Men Sam On prend la parole. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une délégation vietnamienne conduite par le secrétaire du Comité provincial du Parti de Long An, Nguyen Van Duoc, et son homologue de Tay Ninh, Nguyen Thanh Tam, s'est rendue le 1er avril dans la province cambodgienne de Svay Rieng, à l'occasion de la fête Chol Chnam Thmay.

Nguyen Thanh Tam a exprimé son plaisir d'assister à la fête de Chol Chnam Thmay au Cambodge et a félicité la province de Svay Rieng pour ses réalisations en matière de développement socio-économique au cours des dernières années.



Il a dit que Long An, Tay Ninh et Svay Rieng partagent des frontières et ont une solidarité et des relations traditionnelles de longue date.



Il a émis son espoir que dans les temps à venir, les provinces continueront à promouvoir leur coopération dans divers aspects, en créant des conditions favorables aux investisseurs et personnes dans leur investissement et affaires, et à se coordonner pour maintenir la frontière de paix et d'amitié, qui contribuent à favoriser les relations entre Vietnam et Cambodge.



Au nom des dirigeants des deux provinces de Long An et Tay Ninh, Nguyen Thanh Tam a souhaité aux autorités, aux peuples de Svay Rieng en particulier et du Cambodge en général une fête de Chol Chnam Thmây heureuse avec de nombreux succès.

Recevant les invités, la vice-Première ministre cambodgienne Men Sam On a déclaré que les localités partageant la frontière commune ont nourri le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale et le développement durable.



Elle a exprimé son espoir que les provinces à la frontière continueront à préserver et à promouvoir leurs liens, contribuant à resserrer les relations entre les deux pays pour la stabilité et le développement mutuels. -VNA