Une délégation de la ville de Da Nang est allée féliciter le personnel du Consulat général du Laos dans cette ville à l'occasion du Nouvel an traditionnel lao Boun Pimay. Photo : VNA

Da Nang (VNA) – Une délégation de la ville de Da Nang conduite par le secrétaire du Comité municipal du Parti, Nguyen Van Quang est allée le 13 avril féliciter le personnel du Consulat général du Laos dans cette ville, à l'occasion du Nouvel an traditionnel lao Boun Pimay.

Nguyen Van Quang a adressé ses vœux de bonne et chaleureuse année au consul général du Laos à Da Nang - Viengxay Phommachanh et à tout le personnel du Consulat général du Laos à Da Nang. Par la même occasion, il a adressé ses meilleurs vœux aux dirigeants du Parti, de l'Etat et du peuple lao à l'occasion de la fête Boun Pimay 2022.

Il a espéré que le consulat général du Laos à Da Nang continuerait d'accompagner la ville pour resserrer les relations d'amitié et de coopération multiforme entre Da Nang et les localités lao, notamment pour marquer cette année le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre 1962) et le 45e anniversaire de la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos (18 juillet 1977).

De son côté, le consul général du Laos dans la ville de Da Nang, Viengxay Phommachanh a souligné que l'Union des organisations d'amitié et l'Association d'amitié Vietnam - Laos, en collaboration avec le Consulat général du Laos à Da Nang et l'Université Dong A, avait fêté le Nouvel An traditionnel Boun Pimay du Lao avec de nombreuses activités d'échanges culturels. -VNA