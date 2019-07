Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) et le Conseil national du Front de solidarité et de développement de la Patrie du Cambodge (FSDPC) se sont entretenus samedi 13 juillet à Hô Chi Minh-Ville (Sud) sur les mesures destinées à renforcer leur coopération.

Vue de l’entretien entre une délégation du Comité central du FPV et celle du Conseil national du FSDPC, le 13 juillet à Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Vietnamiens et Cambodgiens ont évalué les résultats de la mise en œuvre des travaux du FPV et du FSDPC durant ces derniers temps, et tiré le premier bilan de l’exécution de l’accord de coopération entre le FPV et le FSDPC et du communiqué commun de la conférence sur l’édification frontalière Vietnam-Cambodge.Ils se sont également penchés sur les résultats de la mise en œuvre du communiqué commun sur l’édification d’une frontalière de paix, d’amitié et de développement commun Vietnam-Cambodge, signé le 16 août 2017.Les deux parties ont discuté du plan de coordination pour l’organisation de conférences internationales dont elles seront hôtes dans les années à venir, et décidé de créer des groupes de travail pour échanger, se soutenir et s’entraider à cette fin. – VNA