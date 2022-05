Des députés discutent en groupes. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La 4e journée de la 3e session de l’Assemblée nationale a été consacrée à plusieurs questions importantes.



Jeudi matin, les députés ont écouté des rapports sur le projet de loi sur l’inspection (amendée) et le projet de loi sur la police mobile. Ils ont ensuite discuté du projet de loi sur la police mobile.



Jeudi après-midi, les députés ont discuté en groupes du projet de loi sur l’inspection (amendée) et du projet de loi sur l’examen et le traitement médicaux (amendée).



Vendredi 27 mai au matin, l’Assemblée nationale écoutera des rapports concernant le projet de loi sur la mise en œuvre de la démocratie à la base, le projet de loi sur l'émulation et la récompense (amendée). Elle discutera ensuite du projet de loi sur l'émulation et la récompense (amendée).



Vendredi après-midi, des rapports concernant le projet de loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique (amendée) et le projet de loi sur les activités commerciales d’assurance (amendée), seront au menu. Les discussions porteront sur le projet de loi sur les activités commerciales d’assurance (amendée). -VNA