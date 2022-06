Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 3e session, l’Assemblée nationale a travaillé lundi matin sur le projet de loi sur l’examen et le traitement médicaux (modifiée).



La séance a été retransmise en direct sur la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale. Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a donné des explications sur certains problèmes qui préoccupent les députés.



Lundi après-midi, les députés ont approuvé un projet de résolution sur le programme d’élaboration de lois et ordonnances de 2023 et la modification du programme d’élaboration de lois et ordonnances de 2022.



Les parlementaires ont ensuite discuté du projet de loi sur l’inspection (modifiée). L’inspecteur général du gouvernement, Doan Hong Phong, a donné des explications sur certains problèmes qui préoccupent les députés.



Mardi 14 juin, les députés devront voter pour approbation le projet de loi sur la police mobile et le projet de résolution sur la mise en place de délégations de supervision thématique de l'Assemblée nationale en 2023. Les débats porteront sur le projet de loi sur la mise en œuvre de la démocratie à la base et le projet de loi sur la prévention et la lutte contre la violence domestique.-VNA