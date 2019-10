Une séance de travail de l’Assemblée nationale. Photo : VNA



Hanoï (VNA) –Dans le cadre de sa 8e session, l’Assemblée nationale étudie le 22 octobre des rapports sur le projet de résolution concernant la suppression des pénalités de retard de paiement pour les contribuables qui ne sont plus capables de contribuer au budget public.

Mardi matin, les députés vont également écouter un rapport présenté par le président de la Commission économique de l’Assemblée nationale, Vu Hong Thanh, concernant des retouches du projet de loi boursière (amendée), avant d’en discuter.

Les députés devront voter pour approbation ce projet de loi le 26 novembre prochain.

Mardi après-midi, les députés vont travailler en groupes sur divers sujets, dont les résultats du plan de développement socio-économique et le budget d’Etat en 2019, le plan de développement socio-économique et les prévisions budgétaires pour 2020, ainsi qu'un projet concernant l’investissement pour le développement socio-économique des zones peuplées de minorités ethniques, des zones montagneuses et particulièrement défavorisées. -VNA