Hanoi (VNA) - Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a exhorté lundi 14 mars les missions de surveillance à effectuer rapidement des travaux pour assurer les progrès et obtenir les meilleurs résultats alors qu’il examinait un rapport sur la mise en œuvre des réglementations légales sur le règlement des plaintes et dénonciations des citoyens.

Le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (à droite) lors de la réunion. Photo : VNA

Le comité a souligné que le travail de surveillance est un sujet très important lié aux droits et obligations des citoyens y compris les lois majeures telles que la loi sur la réception des citoyens, la loi sur les plaintes et les dénonciations et d’autres lois liées à la vie socio-économique.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a également demandé aux équipes de surveilance et à la Commission des voeux du peuple de clarifier les questions relatives à la délivrance des documents juridiques et au fonctionnement du personnel pour améliorer la qualité de la réception des citoyens et le règlement des plaintes.

Plus tôt, le président de la Commission des voeux du peuple relevant du Comité permanent de l’Assemblée nationale Duong Thanh Binh a présenté un rapport sur la mise en œuvre des réglementations légales sur le règlement des plaintes et la dénonciation du 1er juillet 2016 au 1er juillet 2021.

Le nombre de plaintes et de dénonciations envoyées au cours de la période a augmenté de 67,6% par rapport à la période 2011-2016. Le nombre de plaintes envoyées au niveau central était toujours fréquent, a-t-il déclaré.

Vue de la réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale à Hanoi, le 14 mars. Photo : VNA

Le responsable a attribué la situation au fait que les documents juridiques et la gestion de l’État ne suivent pas le développement socio-économique, en particulier ceux relatifs au foncier, à l’environnement et à la construction.

Les limites de la gestion dans certaines régions et la faible sensibilisation au respect de la loi d’un certain nombre de pétitionnaires sont également des raisons de la situation, a-t-il ajouté.

Duong Thanh Binh a souligné que dans les temps à venir, les équipes de surveillance s’efforceront de proposer des solutions pour réduire les plaintes.

Concernant la réception des citoyens et le règlement des plaintes, il a déclaré que des changements positifs avaient été enregistrés. Cependant, des obstacles subsistent quant au règlement des litiges administratifs. – VNA