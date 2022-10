Hanoi (VNA) - La 15e Assemblée nationale écouté lundi 31 octobre, lors de la 9e journée de travail de sa 4e session, un rapport présenté par le groupe de surveillance de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre des politiques et des lois concernant la pratique de l’épargne et la lutte contre la gabergie au cours de la période 2016-2021.

Vue de la 4e session de la 15e Assemblée nationale. Photo: VNA

Sous la présidence du vice-président de l’Assemblée nationale Trân Quang Phuong, les députés ont discuté de la mise en œuvre, faisant des recommandations sur les résultats, les lacunes et les responsabilités connexes impliquant des contenus de surveillance clés.Ils ont également suggéré des mesures pour améliorer la pratique de l’épargne et le travail de lutte contre la gabergie dans les temps à venir, tout en commentant un projet de résolution de l’Assemblée nationale sur l’intensification de la mise en œuvre des politiques et des lois concernant la pratique de l’épargne et la lutte contre la gabergie et ses quatre annexes jointes.Concluant le débat, le ministre des Sciences et des Technologies Huynh Thanh Dat et le ministre des Finances Hô Duc Phoc ont fourni des éclaircissements sur un certain nombre de questions qui agitent les bancs de l’Assemblée nationale.Le 1er novembre, la 4e session se poursuivra, les députés se penchant sur un rapport de vérification sur le projet de loi sur le foncier (révisé) et discutant du projet de loi sur la prévention et le contrôle du blanchiment d’argent (amendé) lors de la séance du matin.Ils passeront également l’après-midi à discuter en groupe du projet de loi sur les coopératives (modifié) et du projet de loi sur la protection civile. – VNA