Hanoi (VNA) – La deuxième session de l’Assemblée nationale de la 15e législature a discuté par visioconférence lundi matin 25 octobre du Projet de loi modifiant et complétant des dispositions du Code de procédure pénale sur lequel le président du Parquet populaire suprême Lê Minh Tri a fournit des éclaircissements.

Le président du Parquet populaire suprême Lê Minh Tri devant l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Comme le ministère de la Sécurité publique a arrangé la police régulière pour qu’elle assume les titres de police communale, l’amendement et le complément des responsabilités de la police communale similaires à celles de police de quartier, de bourg, de poste de police sont appropriés et nécessaires, ont estimé les députés.

En fin de matinée, les députés ont débattu en groupes du Projet de loi sur le commerce de l’assurance (amendée) qui mérite selon eux une modification complète après près de 20 ans d’application. Ils ont cependant déclaré que ce texte devrait supprimer les goulots d’étranglement pour favoriser le développement équitable et plus durable du marché de l’assurance, proposant d’ajouter des dispositions antitrust, de renforcer la gestion étatique dans le commerce de l’assurance et de s’aligner sur la tendance du numérique.

Dans l’après-midi, l’Assemblée nationale a débattu par visioconférence du Projet de loi modifiant et complétant des dispositions de la Loi sur les statistiques, et sur lequel le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a fournit des éclairages.

Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung devant l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Les délégués ont pour l’essentiel convenu de la nécessité d’amender et de compléter ce texte pour institutionnaliser les lignes directrices, politiques et lois du Parti et de l’État, créer une base juridique pour la mise en œuvre en temps voulu de la collecte, de la synthèse des données objectives, précises, opportunes et complètes au service de la planification et de la gestion du développement socio-économique du pays.

Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a affirmé que le gouvernement et l’organe de rédaction réserveront un accueil plein et sérieux aux opinions pertinentes, et travailleront en étroite collaboration avec la Commission économique de l’Assemblée nationale au perfectionnement de ce projet de loi.

L’amélioration du système d’indicateurs statistiques nationaux repose sur cinq principes : les indicateurs au niveau national, la nécessité et l’urgence fondées sur des besoins pratiques, la faisabilité de la collecte et de la compilation, les ressources (budget, ressources humaines, temps), et les pratiques internationales et la situation de l’intégration internationale du Vietnam. – VNA