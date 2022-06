Une séance de la 3e session de l’Assemblée nationale. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa 3e session, l’Assemblée nationale a discuté vendredi matin de l’investissement dans le projet de la 4e rocade de la région de la capitale Hanoï et du projet de la 3e rocade de Ho Chi Minh-Ville.



Plusieurs députés ont insisté sur la nécessité de construire la 4e rocade de la région de la capitale Hanoï et la 3e rocade de Ho Chi Minh-Ville. Lors de la séance de débat, le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a donné des explications sur certains problèmes attirant l’attention des députés.



Toujours vendredi matin, les députés ont également discuté des projets de construction des autoroutes Chau Doc – Can Tho – Soc Trang (première phase), Khanh Hoa – Buon Ma Thuot (première phase), Bien Hoa – Vung Tau (première phase). Les débats sur ce sujet ont continué vendredi après-midi. Le ministre des Transports, Nguyen Van The, a donné des explications sur certains problèmes concernés.



Ensuite, les députés ont discuté d’un projet de résolution sur l’application à titre expérimental de certains mécanismes et politiques spécifiques au service du développement de la province de Khanh Hoa. Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyen Chi Dung, a donné des explications sur certains problèmes concernés.



Lundi 13 juin, l’Assemblée nationale discutera du projet de loi sur l’examen et le traitement médicaux (modifiée), votera une résolution sur le programme d’élaboration de lois et ordonnances de 2023, la modification du programme d’élaboration de lois et ordonnances de 2022. Le projet de loi sur l’inspection (modifiée) sera également au menu. -VNA