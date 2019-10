Des députés de la province de Thai Binh lors d'une séance de travail. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Poursuivant la 8e session parlementaire de la 14e législature, les députés doivent discuter aujourd’hui en groupes de trois projets de loi.

Il s’agit des projets de loi concernant l’amendement et le complément de certains articles de la loi sur l’organisation de l’Assemblée nationale, l’amendement et le complément de l’article 3 de la loi sur la gestion et l’utilisation des armes, des engins explosifs et d’autres outils, l’amendement et le complément de certains articles de la loi sur l’immigration, l’émigration, les transits et les séjours des étrangers au Vietnam.

Les débats sont également consacrés à un projet de résolution sur l’absence expérimentale des Conseils populaires dans les quartiers des arrondissements de Hanoï.

Cette 8e session de l’Assemblée nationale s’est ouverte lundi matin 21 octobre à Hanoï.

Lors de cette session, l’Assemblée nationale doit adopter 13 projets de loi, trois projets de résolution et donner des avis sur neuf projets de loi. Elle consacrera du temps à des questions socio-économiques, celles relatives au budget de l’État et à la supervision, et d’autres sujets importants. Des séances d’interpellation sont également prévues. -VNA