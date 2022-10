Panorama de la 4e session de l'Assemblée nationale. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la 4e session de l’Assemblée nationale, les députés ont écouté lundi matin un rapport concernant le projet de loi sur l'examen et le traitement médicaux (amendée), avant d’en discuter.

Selon la présidente de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, Nguyen Thuy Anh, le projet de loi comporte 12 chapitres, 121 articles. Il consacre trois articles distincts aux coûts et aux prix des examens et traitements médicaux, aux sources financières pour les examens et traitements médicaux et l'utilisation des fonds privés.

Concernant la décentralisation de l'expertise en matière d'examen et de traitement médicaux, le Comité permanent de l'Assemblée nationale a estimé que la division en trois niveaux d'expertise technique visait à institutionnaliser les points de vue du Parti et à poser des bases solides pour l'investissement et le développement des établissements médicaux locaux.

Lors des débats, certains députés ont proposé d'ajouter des dispositions sur l'autonomie financière des unités de santé publique, dans lesquelles il faut définir le niveau d'autonomie, les principes de classification, etc.

La ministre de la Santé Dao Hong Lan. Photo: VNA



La ministre de la Santé Dao Hong Lan a donné des explications sur certains problèmes concernant le projet de loi. Elle a mis l'accent sur l’importance du Conseil médical national pour évaluer la capacité de pratique professionnelle et assurer la qualité de l'examen et du traitement médicaux.-VNA