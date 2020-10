Apporter des secours aux sinistrés dans le district de Le Thuy, province de Quang Binh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A la nouvelle des graves pertes humaines et matérielles causées par les crues et inondations dans plusieurs provinces centrales du Vietnam, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, le président de l’Etat de Palestine et président du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, Mahmoud Abbas, ont adressé leur sympathie au secrétaire général du Parti et président vietnamien, Nguyen Phu Trong.



Selon un bilan actualisé à 11h00 vendredi 23 octobre par le Bureau permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, les crues et inondations ont fait 138 morts et disparus, dont 117 morts et 21 disparus.



Plus de 37.500 maisons ont été endommagées. Plus de 500 hectares de riz ont été inondés, près de 4.000 hectares de cultures maraîchères ont été inondés et endommagés. Plus de 6.000 bovins et 740.000 volailles sont morts ou ont été emportés par les eaux.



Selon Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévisions hydro-météorologiques, la tempête Saudel, la huitième tempête à entrer en Mer Orientale cette année, devrait affecter prochainement le Vietnam. Toutefois, en raison de nombreux éléments, la direction de la tempête est imprévisible.



Lors d’une réunion tenue vendredi sur la réponse à la tempête Saudel, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyen Xuan Cuong, également chef adjoint permanent du Comité directeur central pour la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, a demandé aux organes compétents de resserrer la gestion et prendre de nombreuses mesures pour assurer la sécurité des habitants. -VNA