Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bùi Thanh Son. Photo : VNA

Hanoï, 1er janvier (VNA) – À l’occasion du Nouvel An 2022, dans un article publié le 1er janvier, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a jeté un regard rétrospectif sur les réalisations de la diplomatie vietnamienne.

Dans l’article, le ministre a évoqué les événements marquants de la diplomatie au cours de l'année écoulée, parmi lesquels la Conférence des relations étrangères tenue sous la houette du secrétaire général du PCV Nguyen Phu Trong et avec la participation des dirigeants du Parti, de l’État, des responsables des ministères et localités à travers le pays.

Il a également souligné les résultats de la 30e conférences sur la diplomatie et de la 20e sur les affaires étrangères, qui visent à promouvoir le respect des directives élaborées lors du 13e Congrès national du Parti et de la conclusion de la conférence nationale sur les relations étrangères.

Bui Thanh Son a indiqué que la diplomatie s'était efforcée, dans le contexte international marqué par les grands impacts du COVID-19 dans tous les aspects de la vie socio-économique et politique, de surmonter les difficultés pour accomplir les tâches assignées.

En ce sens, il a souligné que le ministère des Affaires étrangères avait adopté une position proactive en coopération avec d'autres ministères et branches pour la mise en œuvre d'une diplomatie économique, sanitaire et vaccinale, et la mobilisation du soutien de la communauté internationale et des citoyens vietnamiens à l'étranger pour la lutte contre la pandémie dans le pays.

Au cours de l’année passée, la diplomatie vietnamienne a continué de promouvioir dans le monde l’image d’un Vietnam indépendant, autonome, rénové, dynamique, créatif, riche de son identité et de ses traditions, qui est un ami fidèle et un partenaire fiable des amis internationaux, a affirmé Bui Thanh Son.

D'autre part, la diplomatie s'est efforcée de garantir la protection des citoyens et un travail efficace lié aux compatriotes vivant à l'étranger.

Dans son article, Bui Thanh Son a rapporté qu'en 2021, les relations entre le Vietnam et ses partenaires ont connu un développement vigoureux, contribuant à intensifier la confiance politique bilatérale. Sur le plan multilatéral, le Vietnam a participé à de nombreux événements majeurs dans la région et dans le monde, contribuant activement aux travaux communs de la communauté internationale, a indiqué le ministre.

Il a évoqué la participation de Hanoï aux débats de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité, aux conférences de l'ASEAN et au Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), ainsi qu'à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), …

Selon Bui Thanh Son, les travaux liés aux relations extérieures du pays en général et à la diplomatie en particulier ont rempli avec succès les trois tâches fondamentales qu sont: maintenir un environnement pacifique et stable, attirer des ressources pour le développement socio-économique et rehausser la position et le statut du pays. Le prestige du Vietnam sur la scène internationale, ainsi que sa contribution à la lutte du pays contre le COVID-19 ont été reconnus.

Ces réalisations ont été attribuées à la direction avisée du Parti, à la direction efficace du gouvernement et à la synergie résultant de la coopération entre les différents secteurs.

D'autre part, dans l’article, le ministre vietnamien des Affaires étrangères a également abordé l'empreinte du 13e Congrès national du PCV, qui a fixé l'objectif de faire du Vietnam un pays en développement avec une industrie vers la modernité qui dépasserait les revenus moyens inférieurs d'ici 2025 ; un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu moyen supérieur d'ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Après 35 ans de le déploiement de l’œuvre de Doi Moi (Renouveau), le pays a atteint une position, un pouvoir, un prestige et un potentiel sans précédent dans son histoire, a-t-il souligné.- VNA