Des panneaux et affiches pour saluer le 13e Congrès national du Parti dans la province de Nghe An. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) se tient du 25 janvier au 2 février à Hanoï. Avant cet événement important, les cadres, les membres du Parti et les populations du pays se sont déclarés convaincus que l’événement obtiendrait du succès et fixerait des lignes politiques pour le développement durable du pays.

Dans la province de Nghe An (Centre), région natale du Président Ho Chi Minh, l’ambiance joyeuse, animée et enthousiaste règne partout dans cette localité. Poursuivant les résultats obtenus en 2020, les habitants de la région natale du Président Ho Chi Minh cherchent à remédier aux lacunes, à déployer des efforts communs.

En même temps, les habitants de la province de Dak Lak (Tay Nguyen - Hauts Plateaux du Centre) espèrent que le congrès choisira des cadres qualifiés et vertueux pour le Comité central du Parti, tout en donnant des décisions justes et stratégiques pour édifier le pays dans une nouvelle période de développement.

Ce Congrès devrait avoir plus de décisions sur la création de start-ups pour les jeunes, notamment ceux issus d’ethnies minoritaires, leur offrir la chance de participer aux politiques de développement socio-économie du pays, a exprimé H’Giang Nie, secrétaire du Comité provincial de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Dak Lak.

Vo Tan Tai, ancien chef du département des affaires ethniques et religieuses du Comité de pilotage de Tay Nguyen, s’est déclaré convaincu que sous la direction du Parti, le bloc de grande union nationale continuerait d’être maintenu et promu pour le prochain mandat, contribuant à la protection de l’indépendance et de l'unité nationales, à la mise en œuvre avec succès de l’œuvre d’industrialisation et de modernisation du pays.

Des drapeaux, affiches de propagande dans la rue Phan Ngoc Hien, ville de Ca Mau, province éponyme du Sud. Photo: VNA



Dans la province de Tuyen Quang (Nord), les habitants de la commune de Tan Trao - base de résistance avant la révolution d'Août 1945 – souhaitent que ce congrès prendra des décisions et des politiques de développement économique global, renforcera l'attraction des investissements, développera la production agricole, l'industrie, le tourisme, les services, et ce en accordant plus d'attention aux minorités ethniques, aux personnes des régions reculées. Ces décisions et politiques contribueront également à consolider la défense et la sécurité, à assurer l'ordre et la sécurité publique, à promouvoir la solidarité au sein de la population...

Dans la province de Ca Mau (Sud), les membres du Parti et les habitants locaux s'attendent à l’édification d'un Parti et d’un système politique sains et forts, à des mesures vigoureuses de lutte contre la corruption et le gaspillage... -VNA