Ankara (VNA) – Après des deux premiers jours de recherche dans la ville turque d’Antakya, dévastée par le séisme du 6 janvier, la mission de chiens renifleurs de l’Armée populaire du Vietnam a détecté six emplacements où les victimes pourraient être décédés, contribuant à faire retirer au moins quatre corps de victimes des décombres.

Photo d'illustration : VNA

Les 14 et 15 février, la mission composée de six éducateurs, six chiens de détection, deux capitales et un vétérinaire a commencé le travail de recherche des personnes ensevelies sous les décombres dans la ville d’Antakya, province de Hatay. Avec l’aide des chiens renifleurs, la mission vietnamienne a trouvé six emplacements, où au moins quatre corps sans vie ont été extraits des décombres.

Le 16 février, la mission de chiens de détection continue à rechercherdes victimes.

Hatay est l’une des provinces les plus gravement touchées par le tremblement de terre survenu le 6 février en Turquie. Selon l’organisme turc de gestion des catastrophes, plus de 6.400 bâtiments se sont effondrés.

À la date du 15 février, le bilan des morts a dépassé les 41.000 personnes. Plus de 6.400 immeubles ont été écroulés et 430 secousses sismiques ont été recensées après le séisme du 6 février. Plus de 32.000 secouristes turcs et 8.300 de leurs collègues internationaux sont mobilisés dans les opérations de sauvetage et de recherches. -VNA