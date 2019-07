Hanoi (AVI) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a salué la première visite officielle au Vietnam du ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Lopez Locsin, lors de leur entretien lundi 8 juillet à Hanoi, estimant que cette visite contribuerait à renforcer le partenariat stratégique bilatéral.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh (droite) et le ministre philippin des Affaires étrangères, Teodoro Lopez Locsin, le 8 juillet à Hanoi. Photo: VNA

Pham Binh Minh a indiqué que cette visite favoriserait également les relations entre les deux ministères des Affaires étrangères à la suite de la neuvième réunion de la Commission mixte de coopération entre le Vietnam et les Philippines, qui s’est tenue en mars dernier.

Teodoro Lopez Locsin, qui est au Vietnam du 7 au 10 juillet, a hautement apprécié les progrès considérables accomplis par le Vietnam dans le développement national et l’intégration internationale au cours des dernières années.

Les deux parties ont convenu de faciliter les visites à tous les niveaux et les échanges populaires, de maintenir régulièrement et de maintenir efficacement les mécanismes de coopération bilatéraux, notamment le groupe de travail conjoint sur les affaires liées aux océans et le dialogue sur la politique de défense.

Ils se sont engagés à envisager la création d’un mécanisme annuel de consultation politique et la signature de nouveaux accords de coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l’application de la loi.

Les deux chefs de la diplomatie vietnamien et philippin ont affirmé leur détermination à supprimer les obstacles en matière de commerce et d’investissement et à collaborer étroitement pour organiser la troisième réunion de la commission cette année.

Teodoro Lopez Locsin s’est engagé à faciliter l’entrée prochaine des fruits, des légumes, de la viande du bétail et des volailles du Vietnam sur le marché philippin.

Les deux parties ont promis d’améliorer l’efficacité de la coopération dans d’autres domaines importants de l’éducation et de la formation, du travail, des transports, de la science et de la technologie, de la culture et du tourisme, en particulier dans les questions marines et la pêche.

Ils ont souligné la nécessité de renforcer la consultation et d’assurer une liaison mutuelle sur les questions sécuritaires et stratégiques dans le cadre de l’ASEAN, d’améliorer la sécurité et le rôle central du bloc régional, de concert avec d’autres États membres et de réaliser avec succès la Vision de l’ASEAN 2025.

Ils se sont également engagés à travailler en étroite collaboration au sein d’instances multilatérales, en particulier aux Nations unies, lorsque le Vietnam assumera le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021.

Sur la question de la Mer Orientale, ils se sont engagés à suivre systématiquement le principe du règlement pacifique des différends conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les deux hommes ont souligné la nécessité de renforcer la confiance et l’importance de la non-militarisation, en s’abstenant de tout acte susceptible de compliquer la situation et d’accroître les tensions en Mer Orientale.

Ils se sont engagés à offrir un soutien mutuel et à maintenir la solidarité régionale dans la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale, ainsi que dans les négociations en vue de l’élaboration d’un Code de conduite pratique et efficace en Mer Orientale, conformément au droit internationale et à la CNUDM.

À l’issue de leur entretien, les deux ministres ont signé un protocole d’accord de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.-VNA