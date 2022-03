Hanoi (VNA) – L’hôpital de campagne de niveau 2 n°3 du Vietnam à la Mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS) a impressionné une délégation de travail onusienne par son message fort pour l’environnement, selon le Département de maintien de la paix du Vietnam.

Les Casques bleus vietnamiens en coordination civilo-militaire au Soudan du Sud. Photo: qdnd.vn

La délégation conduite par Christian Saunders, sous-secrétaire général au Bureau des services centraux d’appui du Département de la gestion de l’ONU, s’est récemment rendue au Soudan du Sud pour chercher à aider la base de Bentiu à faire face aux pires inondations depuis 60 ans dans ce pays en 60 ans et à la crise humanitaire qui s’en suit.

Des mots "We stay here together for peace" (Nous sommes ici ensemble pour la paix) sont accrochés à l’entrée de la salle de réception, des drapeaux nationaux des pays participants flottent au gré du vent, des pots de fleurs frais et un stand de buffet à la carte de style vietnamien servent des plats dans des vaisselles fabriquérs à partir de matériaux écologiques tels que le bambou et la coque de noix de coco.



Les plats sont non seulement délicieux mais aussi des réussites sur le plan visuel avec un dressage élaboré, harmonieux et original. De plus, de jeunes femmes soldats, bienveillantes et chaleureuses, forte impression dans leurs tuniques traditionnelles vietnamiennes "ao dài".

Fort du succès des réceptions de la délégation des conseillers militaires de l’ONU en octobre 2021 et de la délégation du représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en décembre 2021, l’hôpital de campagne de niveau 2 n°3 a cette fois encore honoré sa mission sous les couleurs onusiennes. - VNA