Hanoï (VNA) - Malgré des conditions climatiques extrêmes, les Casques bleus vietnamiens servant au Soudan du Sud dans le cadre des missions onusiennes de maintien de la paix ont réussi à cultiver des légumes au sein de l’hôpital de campagne du Vietnam. Un véritable exploit !

Les soldats vietnamiens au Soudan du Sud sont fiers de leur potager. Photo : PL/CVN/VNA

Les Casques bleus vietnamiens font l’admiration de leurs collègues internationaux. Ils relient également leur pays aux autres missions ainsi qu’aux Sud-Soudanais.

De juin 2014 à décembre 2020, le gouvernement a confié à 179 officiers la mission d’exécuter des opérations de maintien de la paix (OMP) à la Mission du Soudan du Sud, en République centrafricaine et au Département des opérations de maintien de la paix au siège de l’ONU.



Le Vietnam a déployé en 2018 l’hôpital de campagne de niveau 2 No1 au Soudan du Sud. Pendant deux années, les médecins militaires ont obtenu des résultats inédits.



Il ont notmmanet planté de luxuriants potagers et des fleurs à l’hôpital de campagne, et ce en dépit des températures caniculaires (jusqu’à 50°C). Lorqu’ils sont arrivés, les fonctionnaires des Nations unies venus de New York ont été intéressés par les jardins potagers. Les légumes recoltés sont suffisants à répondre à la demande des soldats vietnamiens en nourriture. Ils peuvent même en partager avec d’autres unités militaires en mission au Soudan du Sud.



Des "ambassadeurs" reliant le Vietnam au monde

La lieutenante-colonelle Dô Thi Hang Nga (à gauche) et des enfants sud-soudanais. Photo : VNN/CVN/VNA

Les Casques bleus vietnamiens jouent le rôle d’ambassadeurs reliant leur pays, les autres participants à l’OMP et les habitants du pays d’accueil.



"Les Sud-Soudanais apprécient la culture et le peuple vietnamiens, grâce aux succès des générations précédentes dans les guerres d’indépendance. Cela constitue un honneur et une fierté de l’APVN à l’étranger", a partagé le colonel Mac Duc Trong, vice-directeur de l’OMP du Vietnam.



Le lieutenante-colonelle Dô Thi Hang Nga a pour mission de surveiller les activités militaires. En dehors de ses heures de travail, elle demande à ses chefs de sortir pour découvrir le mode de vie des Sud-Soudanais. Elle consacre la plupart de ses temps libres à communiquer et à s'amuser avec les enfants. "Ils me font penser à mes enfants. Les gens ici sont très chaleureux. Ils m'offrent des légumes et du maïs quand ils apprennent que je suis vietnamienne !", a-t-elle ajouté.



Six ans depuis le déclenchement de l’OMP, les Casques bleus vietnamiens ont toujours effectué leurs missions à la perfection. Ils sont très appréciés par l’ONU pour leur savoir-faire professionnel, le respect de la discipline, l’esprit de solidarité et l’adaptabilité aux environnements multinationaux, selon le lieutenant-général Nguyên Chi Vinh, vice-ministre de la Défense nationale. -CVN/VNA