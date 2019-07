Hanoï (VNA) - Les billets du Grand Prix de Formule 1 au Vietnam, prévu en 2020, sont mis en vente depuis le 17 juillet.



Le tarif des billets « hospitality » pour un forfait de trois jours varie de 49,33 millions de dongs (2.140 dollars) à 96,5 millions de dongs (4.190 dollars), offrant aux acheteurs une belle position et des opportunités de rencontre avec des hommes d'affaires.

Les billets tribune incluent la tribune premium, la tribune standard et la tribune non réservée. Les pass « trois jours » sont de 3,89 millions de dongs (170 dollars) à 9,09 millions de dongs (395 dollars), tandis que les billets d'un jour est de 1,56 million de dongs (67 dollars).



En outre, l'admission générale coûte à partir de 700.000 dongs (30 dollars) à 1,75 million de dongs (76 dollars).



Les spectateurs peuvent acheter des billets sur les sites www.f1vietnamgp.com et https://www.adayroi.com, les dépanneurs VinMart ou via la ligne rouge au 1900 232428.

Hanoï accueillera en avril 2020 son premier Grand Prix. Il s'agira d'une bonne occasion pour faire rayonner l'image du pays au sein de la communauté internationale.

Couvrant plus de 88 ha, la piste épousera les contours du complexe sportif national My Dinh, avec une partie du tracé qui sera permanente. En outre, une zone est prévue pour la construction d’un centre de contrôle, d’une tribune, d’un entrepôt, d’un parking et d’un héliport destiné aux sportifs et aux spectateurs.



Inspiré par l’architecture de la citadelle impériale de Thang Long, le circuit du Grand Prix de Hanoï a été conçu par le groupe allemand Tilke. Il fera 5,574 km de long et 12-15 m de large. Il comportera 22 virages et la plus longue ligne droite spéciale (1.500 m) de courses de F1 au monde. Les pilotes pourraient atteindre la vitesse de 335 km/heure. -VNA