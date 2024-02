Ho Chi Minh-Ville, 19 février (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville mettra en œuvre un programme qui fournira aux bibliothèques de la ville jusqu'à cinq millions de livres, imprimés et électroniques, de février 2024 à mars 2025.

Photo d'illustration : internet

Le programme fait partie d'un plan approuvé par le comité visant à développer les rues du livre et les espaces de lecture et à promouvoir la culture de la lecture dans la ville, qui vise à célébrer le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Journée de la Réunification nationale (30 avril 1975 - 2025).Selon le plan, d'ici mars 2025, la ville construira et développera des rues du livre et des espaces du livre dans ses zones est ouest, sud et nord.La rue du livre de la ville de Thu Duc a ouvert ses portes en décembre 2023 et la ville prévoit d'autres rues et espaces du livre dans les arrondissements de Binh Tan, 7 et le district de Cu Chi.La ville continuera à développer une rue du livre dans la rue Nguyen Van Binh, arrondissement 1, pour devenir une destination touristique culturelle de la ville.Développer la culture de la lecture est une politique importante que la ville a mise en œuvre ces dernières années. La ville se concentre sur des solutions pour promouvoir le développement de la culture de la lecture parmi la population, en suivant de près les critères fixés par la Capitale mondiale du livre - une initiative de l'UNESCO qui récompense les villes pour la promotion du livre et l'encouragement de la lecture. - VNA