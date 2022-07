Le président Nguyên Xuân Phuc a salué les contributions de la Fédération des associations de génie civil du Vietnam au cours des 40 dernières années à l’oeuvre de construction et de développement nationaux

La 48e Assemblée générale de la Confédération générale de l’Église évangélique du Vietnam (Sud) et la 10e Assemblée générale du Clergé ont été inaugurées le 5 juillet à Ho Chi Minh- Ville.

Une campagne de sensibilisation "Cœur vert 2022" afin de mettre fin à la violence dans un contexte de risques croissants et de formes de violence de plus en plus diversifiées a été lancée le 5 juillet.