Quang Binh (VNA) – Le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam et le secrétariat de l’Assemblée nationale du Laos ont organisé samedi 20 août dans la province de Quang Binh (Centre) leur 11e séminaire et échange annuel.

Vue du 11e séminaire et échange annuel entre le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam et le secrétariat de l’Assemblée nationale du Laos. Photo : VNA

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân et le secrétaire général de l’Assemblée nationale du Laos Pingkham Lasasimma ont assisté à l’événement.

Les discussions se sont focalisées sur le renouvellement du travail pour les réunions de l’Assemblée nationale, l’amélioration de la qualité de l’information et du travail de secrétariat, l’utilisation des technologies modernes dans les réunions, la coordination entre le Bureau de l’Assemblée nationale et le Bureau des délégations des députés.

Il s’agissait également de partager des expériences pour concrétiser le contenu de l’accord de coopération entre le Secrétariat de l’Assemblée nationale du Laos et le Bureau de l’Assemblée nationale du Vietnam signé en mai 2022.

Cela renforce ainsi la solidarité entre leurs responsables, en vue de célébrer l’Année de la solidarité et de l’amitié Vietnam-Laos, le 60e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales et le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Vietnam-Laos.

À cette occasion, les participants ont également participé à des échanges culturels et sportifs et visité des sites touristiques à Quang Binh. –VNA