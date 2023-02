Hanoi (VNA) – Le Vietnam accorde toujours la plus grande priorité à la consolidation et au renforcement de la grande amitié grandiose, la solidarité spéciale et de la coopération intégrale avec l’Assemblée nationale du Laos, a affirmé le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Khac Dinh.

Vue de l’entretien entre le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Khac Dinh (à droite) et son homologue lao Khambay Damlath. Photo : daibieunhandan.vn

Lors d’un entretien mardi 28 février à Hanoi avec le vice-président de l’Assemblée nationale du Laos Khambay Damlath, en visite de travail au Vietnam, Nguyên Khac Dinh a souligné que le Vietnam se tient aux côtés du Laos et soutient fermement sa construction nationale, sa défense, son processus de réforme et de développement.Les deux dirigeants ont convenu d’améliorer sans cesse la qualité de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines et de mettre en œuvre efficacement l’Accord de haut niveau Vietnam-Laos en 2023, l’Accord de coopération entre les deux législatures et le mécanisme du Sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam (CLV).L’Assemblée nationale du Vietnam soutient et est prête à aider l’Assemblée nationale du Laos à organiser avec succès le premier Sommet parlementaire CLV à Vientiane en 2023, a promis son vice-président Nguyên Khac Dinh.Les deux dirigeants sont tombés d’accord pour continuer de maintenir régulièrement les contacts et échanges, d’organiser la mise en œuvre effective et substantielle de l’Accord de coopération entre les deux organes législatifs.Avec leurs efforts conjoints et leur étroite coopération, les deux législatures contribueront à consolider la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les Partis et les États et les peuples des deux pays, ont-ils indiqué.Khambay Damlath a fait savoir que sa visite de travail vise à concrétiser les résultats de la visite au Laos du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê en mai 2022, et l’Accord de coopération interparlementaire.Il a félicité le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour les réalisations importantes et complètes obtenues ces dernières années, en particulier dans la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, contribuant à assurer la stabilité politique, la défense et la sécurité nationales, et à rehausser sans cesse sa position sur la scène internationale.Le dirigeant lao a souligné que les relations interparlementaires se développent de manière intensive et extensive, en particulier depuis la visite du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê. Les deux parties se soutiennent et se coordonnent étroitement lors de forums parlementaires régionaux et internationaux, a-t-il ajouté.Pendant son séjour, la délégation lao a travaillé avec le Comité de travail des députés relevant du Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam, et s’est rendue dans la province de Quang Nam et la ville de Dà Nang (Centre) et la ville de Hanoi où elle a eu des échanges d’expériences en matière d’organisation et de fonctionnement du Conseil populaire. – VNA