Séance de travail entre le président de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale vietnamienne, Le Anh Tuan, et le vice-ministre de la Coopération et des Relations internationales, Alvin Botes. Photo: VNA

Pretoria (VNA) – Une délégation de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale vietnamienne, conduite par son président Le Anh Tuan, a effectué du 22 au 28 septembre une visite de travail en Afrique du Sud.

Le Anh Tuan a eu des séances de travail avec le président de la Chambre des relations internationales, Madala Louis David Ntombela, et le président de la Chambre des commissions de l'Assemblée nationale, Cedric Thomas Frolick.

Des députés sud-africains ont déclaré se réjouir du développement des relations bilatérales, notamment entre le Parti communiste du Vietnam et le parti au pouvoir – le Congrès national africain (CNA) - avant de proposer de promouvoir les relations économiques des deux pays.

L’Afrique du Sud souhaite intensifier ses relations avec les pays d’Asie du Sud-Est, notamment le Vietnam, a déclaré Cedric Thomas Frolick.

Le Anh Tuan, également président du Groupe des députés d’amitié Vietnam-Afrique du Sud, a proposé de multiplier les échanges de délégations parlementaires et de créer un groupe de députés d’amitié Afrique du Sud-Vietnam.

Lors de la séance de travail avec le vice-ministre de la Coopération et des Relations internationales, Alvin Botes, Le Anh Tuan a déclaré que le Vietnam était prêt à aider l’Afrique du Sud dans l’élargissement de ses relations avec d’autres pays membres de l’ASEAN et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA).

Il a informé de l’organisation d’une Journée du Vietnam en Afrique du Sud à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2023. Ce sera la première Journée du Vietnam à être organisée en Afrique, a souligné Le Anh Tuan.

De son côté, le vice-ministre Alvin Botes a suggéré de renforcer la coopération économique et commerciale bilatérale, et de promouvoir les liens entre entreprises vietnamiennes et sud-africaines. -VNA