Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 26 mai, le président Nguyen Xuan Phuc a reçu l'ambassadeur d'Ukraine, Gaman Oleksandr, et l'ambassadeur du Canada, Shawn Perry Steil, venus lui présenter leurs lettres de créance.



En recevant l’ambassadeur ukrainien, le chef de l’Etat a souligné que le Vietnam attache toujours de l'importance à son amitié traditionnelle et à sa coopération intégrale avec l'Ukraine. Il a remercié l'Ukraine pour son soutien à la garantie de la sécurité et à l'évacuation des citoyens vietnamiens sur son sol.

Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et l'ambassadeur d'Ukraine, Gaman Oleksandr. Photo: VNA



Partageant avec le peuple ukrainien les dommages et les pertes considérables qu’il subit, Nguyen Xuan Phuc a déclaré souhaiter que l'Ukraine se stabilise rapidement. A cette occasion, il a annoncé la décision du Vietnam de fournir une aide humanitaire de 500.000 dollars au peuple ukrainien par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et des Nations Unies. Il a également déclaré que le Vietnam est prêt à coopérer et à participer à la reconstruction de l'Ukraine à l'avenir.



L'ambassadeur d'Ukraine a remercié le Vietnam pour son soutien et son aide humanitaire au peuple ukrainien. Il a suggéré de renforcer la coopération bilatérale dans le commerce et plusieurs autres domaines.



En recevant l’ambassadeur canadien, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam attache toujours de l'importance à son partenariat intégral avec le Canada et souhaite travailler avec le Canada pour le développer, notamment en promouvant l'échange de délégations, les échanges entre les deux peuples et la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2023. Partageant avec le peuple ukrainien les dommages et les pertes considérables qu’il subit, Nguyen Xuan Phuc a déclaré souhaiter que l'Ukraine se stabilise rapidement. A cette occasion, il a annoncé la décision du Vietnam de fournir une aide humanitaire de 500.000 dollars au peuple ukrainien par l'intermédiaire de la Croix-Rouge et des Nations Unies. Il a également déclaré que le Vietnam est prêt à coopérer et à participer à la reconstruction de l'Ukraine à l'avenir.L'ambassadeur d'Ukraine a remercié le Vietnam pour son soutien et son aide humanitaire au peuple ukrainien. Il a suggéré de renforcer la coopération bilatérale dans le commerce et plusieurs autres domaines.En recevant l’ambassadeur canadien, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam attache toujours de l'importance à son partenariat intégral avec le Canada et souhaite travailler avec le Canada pour le développer, notamment en promouvant l'échange de délégations, les échanges entre les deux peuples et la célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2023.