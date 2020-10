L'ambassadeur chilien Jaime Chomalí a exprimé sa profonde sympathie aux habitants de la région Centre du Vietnam pour les pertes et les dégâts causés par les inondations . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Au nom des ambassades des pays de l'Union du Pacifique, l'ambassadeur chilien Jaime Chomalí a exprimé sa profonde sympathie aux habitants de la région Centre du Vietnam pour les pertes et les dégâts causés par les inondations.

Le 20 octobre, les ambassadeurs des pays de l'Union du Pacifique - le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou - au Vietnam ont envoyé des produits de première nécessité, notamment de la nourriture sèche et d'eau potable, à la Croix-Rouge du Vietnam pour soutenir les sinistrés du Centre qui subissent de lourdes pertes dus aux pluies torrentielles, aux inondations et aux glissements de terrain ces derniers jours.

L'ambassadeur chilien Jaime Chomalí a espéré que cette contribution réduira une partie la douleur des sinistrés du Centre du Vietnam.

Le président de la Croix-Rouge de Hanoï, Dao Ngoc Trieu, a remercié cette noble aide et a exprimé le souhait que, à partir de ces actions, davantage de missions étrangères et d'organisations internationales s'associent pour rejoindre la Croix-Rouge du Vietnam afin d’aider les victimes de cette catastrophe.

Les ambassadeurs des pays de l'Union du Pacifique ont déclaré convaincu que le gouvernement et le peuple vietnamiens surmonteraient rapidement les conséquences des inondations et des pluies, aidant ainsi les gens à retrouver bientôt une vie normale. -VNA