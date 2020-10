Pretoria, 27 octobre (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoang Van Loi, a informé ses homologues de l’ASEAN à ce pays des préparatifs du Vietnam en vue du 37e sommet du bloc et des réunions connexes lors d’une conférence le 27 octobre.

Les ambassadeurs de l'ASEAN en Afrique du Sud. Photo : VNA

Le diplomate Hoang Van Loi, qui est également président du comité de l'ASEAN à Pretoria (APC), a souligné que le Vietnam, en tant que président de l'ASEAN en 2020, faisait de son mieux pour assurer le succès du 37e sommet de l'ASEAN.



Il a annoncé que l'Afrique du Sud signera le Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) à l'occasion du 37e Sommet de l'ASEAN et que la cérémonie de signature devrait se tenir en ligne au Cap le 10 novembre. Le même jour, Cuba signera également le TAC avec l'ASEAN.



Tous les ambassadeurs de l'ASEAN à Pretoria ont partagé le point de vue selon lequel le Vietnam a bien fait non seulement dans la préparation logistique du sommet, mais aussi en proposant et en promouvant activement les priorités et les initiatives au cours de l'année où il est président du bloc. Ils ont déclaré que les résultats substantiels obtenus au cours de l'année avaient contribué positivement à la construction de la Communauté de l'ASEAN.



L'ambassadeur singapourien Chua Thai - Keong a déclaré que le Vietnam, en tant que président de l'ASEAN en 2020, avait également promu efficacement les liens entre l'ASEAN et d'autres régions du monde, comme en témoigne la signature prochaine du TAC entre l'ASEAN et l'Afrique du Sud.



Les ambassadeurs de l'ASEAN en Afrique du Sud a également discuté du programme de travail de l'APC dans le temps à venir, y compris l'organisation d'activités pour accueillir le 37e Sommet de l'ASEAN.



Ils ont examiné la situation pandémique dans le pays hôte et partagé les mesures de prévention de la pandémie prises par leurs missions diplomatiques respectives. - VNA