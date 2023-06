Hanoi (VNA) – Le travail des affaires extérieures apporte une contribution importante à l’amélioration du prestige international du Vietnam, a déclaré le chef du département vietnamien de la station centrale de radio et de télévision de Chine, Wei Wei.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong (à gauche) et le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, le 31 octobre 2022. Photo : VNA

Le Vietnam poursuit la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de paix, de coopération, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, a-t-il indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Le Vietnam entretient à l’heure actuelle des relations diplomatiques avec 189 sur 193 membres des Nations Unies, parmi lesquels trois partenaires spéciaux, 17 partenaires stratégiques et 13 partenaires globaux.Sur le plan multilatéral, le Vietnam est un membre actif et responsable de plus de 70 organisations internationales et forums importants, tels que les Nations Unies, l’ASEAN, l’APEC, l’ASEM et l’OMC, pour n’en citer que quelques-uns.Le 16 mai 2021, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyên Phu Trong a écrit un article important sur "Certaines questions théoriques et pratiques du socialisme et du chemin vers le socialisme au Vietnam", qui est devenu le principal point de vue théorique du Parti communiste du Vietnam dans la nouvelle période de développement au Vietnam.