Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Environ 2.760 accidents de la circulation ont été signalés au cours du premier trimestre 2022 (du 15 décembre 2021 au 14 mars 2022), en baisse de 662 accidents (19,33 %) par rapport à la même période l'an dernier, a-t-on appris d’une conférence sur la sécurité routière au premier trimestre, tenue le 14 avril.

Selon le vice-président du Comité national de la sécurité routière Khuat Viet Hung, la majorité des accidents se sont produits sur la route (2.731 cas, en baisse de 665 cas ou 19,34 % sur un an). Les décès dans les accidents de la route se sont élevés à 1.630, soit une réduction de 80 décès ou 4,68 %.

Il y a eu 18 accidents ferroviaires, faisant 11 morts et 6 blessés. Sur les voies navigables du pays, 12 accidents se sont produits, tuant 25 personnes et blessant un. Au premier trimestre, 10 personnes sont mortes et ont disparu dans un accident maritime.

Dans le domaine de l'aviation civile, un accident de niveau A a été enregistré en formation au pilotage et 14 incidents menaçant la sécurité de niveaux C (1 incident) et D (13 incidents), soit une diminution de 21,1% sur un an.

Le ministre des Transports et vice-président permanent du Comité national de la sécurité routière, Nguyen Van The, a déclaré que malgré la diminution du nombre d'accidents et de décès, l'objectif de réduire le nombre de décès dus aux accidents de la circulation de 5 à 10 % n'a pas été atteint. Il a demandé aux administrations locales de prendre des mesures plus drastiques pour réduire les accidents de la circulation et les décès.

Le ministre a exhorté les médias à promouvoir des campagnes de communication pour sensibiliser le public aux règles de la circulation. Il a également ordonné aux forces compétentes d'intensifier les patrouilles routières pour prévenir et traiter les violations des règles de circulation. -VNA