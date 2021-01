Hanoi, 4 janvier (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân a assisté lundi dans la ville de Cân Tho à une cérémonie marquant le 75e anniversaire des premières élections législatives du Vietnam.



La présidente de l’Assemblée nationale Nguyên Thi Kim Ngân (au milieu) lors de la cérémonie à Cân Tho, le 4 janvier. Photo : VNANhập mô tả cho ảnh

S’exprimant lors de cette cérémonie, la dirigeante a passé en revue le développement de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne au cours de ces 75 dernières années, affirmant que l’organe législatif avait continué à se développer et à s’acquitter efficacement de ses missions au bénéfice du peuple et du pays.





Les activités de l'AN ont affirmé son rôle historique dans la lutte révolutionnaire pour la libération nationale, la réunification nationale, le développement et la défense de la Patrie socialiste, a-t-elle souligné.





En 75 ans, l’organe législatif a publié cinq Constitutions (1946, 1959, 1980, 1992, 2013), des centaines de lois, contribuant ainsi à créer un cadre juridique essentiellement complet, unifié et transparent, à institutionnaliser rapidement les options du Parti, à assurer un bon fonctionnement de l’Etat, à créer un couloir juridique solide pour le développement socio-économique, la stabilité politique, la défense et la sécurité nationales, l'intégration internationale, en vue de l’édification d'un État de droit socialiste, d'un Etat du peuple, pour le peuple et par le peuple, a-t-elle précisé.





Nguyen Thi Kim Ngan a également déclaré apprécier les contributions importantes de la délégation parlementaire de la ville de Cân Tho aux activités de l’Assemblée nationale durant la 14e législature et au développement national. Elle a demandé aux députés municipaux de continuer à chercher à adopter des réformes pour améliorer leur travail. -VNA