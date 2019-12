Vue de la cérémonie de célébration du 75e anniversaire de la fondation l'Armée populaire du Vietnam en Algérie. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Les ambassades du Vietnam en Algérie et au Brésil ont organisé des cérémonies pour marquer le 75e anniversaire de la fondation de l’Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944) et le 30e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989), et présenter le Livre Blanc sur la défense du Vietnam 2019.



A Alger mercredi soir 18 décembre, le chargé d’affaires par intérim et conseiller de l’ambassade du Vietnam en Algérie, Trinh Thê Hung, a espéré que les relations et la coopération en matière de défense entre le Vietnam et l’Algérie ne cessaient de se consolider et de se développer pour contribuer à faciliter l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays dans l’avenir.



Le colonel Duong Duc Thuân, attaché militaire du Vietnam Duong Duc Thuân a souligné que la défense nationale du peuple entier du Vietnam est une défense "du peuple, par le peuple, pour le peuple".



Il a également informé que le ministère de la Défense participait activement aux préparatifs de la présidence du Vietnam de l’ASEAN en 2020 et de sa mandature de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies en 2020-2021.



Le colonel Duong Duc Thuân s’est déclaré convaincu que dans les temps qui viennent, la coopération en matière de défense entre le Vietnam et l’Algérie continuera de se développer pour mieux répondre au potentiel et aux besoins des deux pays.



Lors d’une cérémonie le 17 décembre à Brasília, l’ambassadeur du Vietnam en Brésil, Dô Ba Khoa a passé en revue l’histoire de la fondation et du développement de l’Armée populaire du Vietnam.



De son côté, le colonel Nguyên Thai Duong, attaché militaire du Vietnam au Brésil, a informé de la participation du Vietnam aux activités de coopération régionale et internationale en matière de défense, ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix des Nations unies depuis 2014 au Soudan du Sud et en République centrafricaine.



Le Livre blanc sur la défense du Vietnam 2019 clarifie la nature de la défense vietnamienne, qui est la paix et la légitime défense. Il souligne également les défis auxquels est confrontée la défense vietnamienne et les ajustements à la politique de défense du pays. – VNA