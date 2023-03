Hanoi (VNA) - L’ambassade du Japon à Hanoi a organisé vendredi 17 mars une cérémonie du thé japonaise en présence du grand maître adjoint Machita Soryu d’Urasenke, l’une des trois écoles de thé japonaises.

La cérémonie du thé japonaise se doit de respecter quatre principes essentiels : harmonie, respect, pureté et sérénité. Photo : VNA

S’adressant à l’événement, l’ambassadeur japonais Yamada Takio a déclaré que l’événement d’échange est un moment fort parmi les activités célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam-Japon (1973-2023).

Considérant la cérémonie du thé comme un beau trait culturel traditionnel et typique du Japon, le diplomate a souligné que la consommation de thé, une culture similaire entre les Vietnamiens et les Japonais, contient des éléments qui créent la compréhension et la compassion entre les nations.

La cérémonie a offert aux participants une introduction par Machita Soryu à la cérémonie du thé japonaise, appelée aussi chanoyu (littéralement "l’eau chaude du thé") ou sado ("voie du thé"), qui est la quintessence de la culture japonaise. – VNA