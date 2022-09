Des habitants du plateau calcaire Dong Van à Ha Giang échappent à la pauvreté en plantant du maïs hybride. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Selon le dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le taux de pauvreté multidimensionnelle du Vietnam est passé de 18,1% (2012) à 4,4% en 2021.

Pionnier du mouvement de réduction de la pauvreté multidimensionnelle, le Vietnam a intégré cette lutte dans ses programmes de développement prioritaires. Le Vietnam a régulièrement mis à jour ses critères de pauvreté pour permettre à un plus grand nombre d’habitants de tirer profit des politiques de soutien.



«Le taux de pauvreté du Vietnam a été ramené en dessous des 10% et le taux de pauvreté extrême est désormais inférieur à 3%, soit plus bas que le standard international. Ces chiffres traduisent la réussite du Vietnam dans son combat contre la pauvreté», a indiqué Ousmane Dione, expert de la Banque mondiale.

Le gouvernement vietnamien s’applique à favoriser le développement de tous, en ne laissant personne de côté.- VOV/VNA