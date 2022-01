Hanoï, 27 janvier (VNA) - L'équipe nationale féminine de football du Vietnam a remporté le 27 janvier un billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Asie de football féminin 2022 de la Confédération asiatique de football (AFC) en Inde après avoir fait match nul 2-2 contre le Myanmar.

Photo : VNA

Grâce au résultat susmentionné, l'équipe vietnamienne a consolidé sa troisième place dans le groupe C en ayant 1 point, le même que le Myanmar, mais avec une meilleure différence de buts.Se qualifier pour les quarts de finale aidera l'équipe vietnamienne à garantir les conditions nécessaires pour la finale de la Coupe du monde 2023.La rivale de l'équipe féminine vietnamienne en quarts de finale sera l'équipe féminine chinoise, qualifiée d'équipe très forte.Dans la Coupe d'Asie féminine de l'AFC 2022 en cours en Inde, le Vietnam est dans le groupe C avec le Japon, la République de Corée et le Myanmar. - VNA