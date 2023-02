Hanoi (VNA) - Le 11 février, à Abyié, à la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, l’équipe de génie No 1 du Vietnam et la mission de sécurité locale des Nations Unies (UNISFA) ont transféré certaines constructions au lycée d’Abyié.

L'inauguration des constructions par l'équipe de génie No 1 pour le lycée d'Abyié. Photo: l'équipe de génie No 1

Les soldats du génie vietnamiens avaient construit pour ce lycée un puit, un réservoir d’eau propre de 5000 m3, 6 salles de classe, d’enseignants, de bibliothèque et de cantine ainsi qu’un petit chemin conduisant à l’école. Ils ont en outre offert aux enseignants 6 ordinateurs portables.

Lors des week-ends, les Casques bleus vietnamiens au bon niveau d’anglais et d’informatique viennent également en aide aux enseignants du lycée et donnent des cours. Ils leur apprennent notamment à utiliser les ordinateurs et à appliquer les technologies de l’information en classe. - VOV/VNA