Moscou (VNA) - L’équipage 3 de l’équipe de chars vietnamiens a abattu aujourd’hui quatre cibles sur cinq lors de la dernière manche de qualification de l’épreuve "Tank Biathlon" des Jeux militaires internationaux 2022 en cours en Russie.

L'équipage de chars 2 participant au tour de qualification, abattant 4/5 cibles. Photo: VNA L'équipage de chars 2 participant au tour de qualification, abattant 4/5 cibles. Photo: VNA

Dans la compétition, l’équipe nationale a terminé la course en 29 minutes et huit secondes, le meilleur résultat obtenu parmi les trois équipages de chars de l’Armée populaire du Vietnam.Plus tôt, les équipages 1 et 2 du Vietnam ont également détruit quatre des cinq cibles lors du même événement les 13 et 16 août, respectivement. Le groupe 1 a terminé en 34 minutes et 50 secondes, et le second en 32 minutes et 21 secondes.L’équipe du Kazakhstan a marqué les cinq buts en 23 minutes et 52 secondes, tandis que l’Ouzbékistan a également marqué tous les buts en 24 minutes et 54 secondes; et le Venezuela, deux buts en 39 minutes et 51 secondes.Les Jeux militaires 2022, qui se déroulent du 13 au 27 août, rassemblent 270 équipes de 37 pays. Ses compétitions se déroulent principalement en Russie, en Ouzbékistan, en Arménie et en Biélorussie. Cette année, le Vietnam accueille la catégorie «Zone d’urgence». – VNA