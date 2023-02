L’entraîneur sud-coréen Park Hang-seo (gauche). Photo: VFF

Hanoï (VNA) - La Fédération vietnamienne de football a organisé mercredi soir à Hanoï une fête d’adieu pour l’entraîneur sud-coréen de l'équipe nationale de football Park Hang-seo.

Lors de la cérémonie, Park Hang-seo et son assistant Lee Young-jin ont reçu des satisfecits du Premier ministre Pham Minh Chinh et du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

L'entraîneur sud-coréen a signé un contrat pour diriger l'équipe nationale et celles des moins de 23 ans du Vietnam d'octobre 2017 au 31 janvier 2023. Au cours des cinq dernières années, il a aidé le football vietnamien à réaliser de belles performances. Sous sa direction, l'équipe des moins de 23 ans a remporté la médaille d’argent du Championnat d'Asie de football des moins de 23 ans 2018.

Quant à l'équipe nationale, elle a remporté l’AFF cup 2018, s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe d'Asie des nations de football 2019, a remporté deux médailles d'or aux 30e et 31e SEA Games et est entrée pour la première fois de l'histoire dans le troisième tour préliminaire à la Coupe du monde 2022. -VOV/VNA