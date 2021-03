Photo : internet

Hanoi (VNA) - Du 15 mars au 13 avril, les cinq délégations du comité central du Front de la Patrie du Vietnam effectuent des visites dans différentes villes et provinces afin d’examiner les préparatifs pour les élections législatives et locales de 2021.

Chargé de contrôler le bon déroulement des scrutins, le Front doit également veiller à la parfaite organisation des conférences consultatives et des présentations des candidats à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires.

Afin de permettre aux électeurs de sélectionner leurs représentants dans les meilleures conditions, le Front a demandé aux autorités de chaque ville et province de diversifier les moyens et supports de communication, affirme Ngô Sach Thuc, vice-président du comité central du Front de la Patrie.

«La mission du Front dans chacune des circonscriptions consiste à garantir la transparence du processus de présentation des candidats. Conformément aux dispositions légales, il doit également vérifier les critères d’éligibilité de chaque candidat et répertorier les sujets qui seront débattus lors des conférences consultatives», souligne-t-il.

Chaque membre du Front a le droit de donner son avis sur la préparation des élections ou de rapporter la parole des électeurs, précise Ngô Sach Thuc.

«D’ici au 23 mai, la date des scrutins, chaque instance du Front doit surveiller les dossiers des candidats et les préparations menées par le pouvoir local du même niveau, conformément à la procédure préparatoire en seize étapes», a-t-il dit.

Pour s’assurer de la validité de ces élections, le Front de la Patrie du Vietnam a publié un guide de supervision électorale, indique Hâu A Lênh, vice-président et secrétaire général du comité central du Front. Au cours de cette opération, organisée conjointement avec les comités électoraux de différents niveaux et les organes de presse, le Front doit dépister les éventuelles infractions et proposer les mesures nécessaires pour y remédier. Son rôle contribue à défendre la démocratie et à garantir le succès des élections législatives et locales.-VOV/VNA