Lê Thi Minh Thoa, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo: dangcongsan.vn

Hanoï (VNA) - L’égalité des genres est une priorité de la politique nationale vietnamienne. Le renforcement de la participation et des contributions des femmes à la vie économique, sociale et politique n’est pas qu’un engagement, mais une norme dans notre pays.

Voilà un résumé de l’intervention, présentée le 4 octobre dernier par Lê Thi Minh Thoa, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, devant l’Assemblée générale de l’ONU.



Signataire des principales conventions internationales relatives aux droits de l’homme en général et à l’égalité homme-femme en particulier, le Vietnam a adapté sa loi nationale pour se conformer à ses engagements internationaux. La Constitution de 2013 comprend d’ailleurs certaines modifications qui vont dans ce sens. Suite à son adoption, plusieurs lois ont été amendées et complétées.

Mais bien avant cela, le gouvernement avait promulgué un plan d’action national pour le progrès des femmes jusqu’en 2000, une stratégie nationale sur l’égalité des sexes pendant la période 2011-2020, et un programme national sur l’égalité homme-femme entre 2011 et 2015. Les services compétents ont de leur côté multiplié les projets de lutte contre les violences sexistes ou de communication sur l’égalité des genres, égalité qui fait d’ailleurs l’objet d’une nouvelle stratégie nationale allant de 2021 à 2030.

Les dix ans d’application de la stratégie 2011-2020 ont témoigné de progrès considérables dans ce domaine.

Pour la première fois, des femmes ont accédé à des postes parmi les plus importants au sein des différentes instances du Parti, de l’État et de l’organe législatif. Lors des élections à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires pour la 15e législature, 2021-2026, le nombre de femmes élues a atteint un record, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’aux conseils populaires, avec des taux respectifs de 30,26 et 30%. Les femmes, qui s’affirment de plus en plus dans la vie économique, ont plus de chances de trouver des emplois décents et bien rémunérés. Elles ont contribué pour une part non négligeable au maintien du rythme de croissance du pays, qui est resté parmi les plus élevés au monde au cours de la dernière décennie, malgré toutes les fluctuations économiques et politiques de la région et du monde.

Dans le rapport sur le développement humain élaboré en 2020 par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Vietnam occupait la 65e place parmi les 162 pays classés en termes de développement des genres. Son taux de femmes députées se situait dans le groupe le mieux classé des trois que comptait le rapport en question.

En plus de la stratégie nationale sur l’égalité des sexes 2021-2030, le gouvernement a promulgué un plan de prévention et de réponse aux violences sexistes pour la période 2021-2025, un programme de communication sur l’égalité des sexes jusqu’en 2030, ou encore un programme national de lutte contre les violences familiales jusqu’en 2025… Toutes ces politiques ne manqueront pas de consolider les progrès du pays dans ce domaine. - VOV/VNA