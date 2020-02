Hanoi (VNA) - Le ministère des Communications et des Transports a annoncé l’arrêt de sa décision N°24 datée de 2016 sur l’application à titre d’essai de plateformes de voitures de transport avec chauffeur.

Propres, rapides et transparents, les «taxis technologiques» dominent le marché des services de transport au Vietnam avec la participation de 10 entreprises, depuis l’autorisation de 2016, conformément à un projet expérimental.C’est par la décision N°24 du ministère des Communications et des Transports en date du 7 janvier 2016 qu’a été autorisé le projet d’expérimentation de services de transport employant de nouvelles technologies dans cinq grandes villes : Hô Chi Minh-Ville, Hanoi, Dà Nang, Khanh Hoa et Quang Ninh. Cette décision sera remplacée par l’arrêté N°10 du gouvernement sur les règlements concernant les conditions pour les services de transports en voitures, valable à partir du 1er avril 2020.Ainsi, l’arrêté gouvernemental N°10 a achevé l’épisode expérimental des ' taxis technologiques ", ouvrant une nouvelle étape de développement. Conformément à l’arrêté gouvernemental N°10, les fournisseurs de plateformes de voiture de moins de 9 places de transport avec chauffeur (VTC), les entreprises et coopératives de partenaires, dans les 5 localités précitées, devront choisir un modèle de commerce adéquat stipulé par l’arrêté N°10.L’arrêté N°10 regroupe les fournisseurs de VTC comme GrabCar, FastGo… sous le nom de « Véhicule de contrat électronique ». Ces voitures ne seront pas obligées d’être équipée d’une boîte électrique clignotante « Taxi », mais devront porter une étiquette « Voiture de contrat électronique » sur les vitres avant et arrière. Les taxis devront également ne pas porter obligatoirement les boîtes électriques "Taxi", mais une étiquette "Taxi" en matériaux réfléchissant de format 6x20 cm sur les vitres avant et arrière. L’enregistrement de l’étiquette, aux choix des conducteurs, sera réalisé d’ici au 1er juillet 2021.En 2019, le marché des services de transport en ligne au Vietnam a pesé 722 millions d’USD, avec une croissance annuelle de 15,8 % prévue dans les années à venir, pour atteindre 1,3 milliard d’USD en 2023. Au Vietnam, Grab domine actuellement avec 99% des utilisateurs de VTC qui connaissent la marque. Selon la société de données et d'analyse de marché App Annie, Grab a été l’application de réservation de VTC la plus téléchargée au Vietnam. - CVN/VNA