Hanoi (VNA) – Dirigé par le Parti communiste du Vietnam, l’État vietnamien accorde une grande importance à l’éducation aux droits de l’homme. L’objectif est d’apporter à toutes les couches sociales des connaissances sur les droits humains, de façon que chaque citoyen sache protéger ses propres droits et respecte ceux des autres.

Photo d'illustration: VNA

C’est sur la base de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 que le Vietnam a fondé son système d’éducation aux droits humains.

«L'Assemblée générale (de l’ONU) proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés», lit-on dans le préambule de ladite Déclaration.

Le Parti communiste du Vietnam a fixé quelques principes fondamentaux pour l’éducation aux droits de l’homme. Il préconise qu’au Vietnam, la conception des droits de l’homme et le règlement des questions afférentes soient basés à la fois sur l’universalité et les spécificités nationales de ces droits.

Selon le Parti, «les droits humains ont des caractéristiques de classes sociales, mais c'est également une valeur commune de l’Humanité. Ils sont, dans l’essentiel, indissociables des droits nationaux»; «les droits humains dépendent du niveau de développement économique, social et culturel, ainsi que des traditions de la nation»; «les droits de l’homme et les droits du citoyen doivent être défendus par la loi».

L’éducation aux droits humains permet donc de raccourcir le processus d’édification d’un État de droit socialiste au Vietnam, et contribue à la promotion du respect et de la protection des droits et des intérêts légitimes de chaque citoyen.

Le Vietnam a enregistré des progrès notables dans ce domaine, et notamment dans l’éducation aux droits de l’enfant et de la femme suivant les conventions afférentes de l’ONU. L’État a créé des organes de recherche sur les droits humains, et plus particulièrement sur ceux de l’enfant et de la femme. Un contingent de responsables et d’experts a été formé et des plans d’action nationaux sur les droits de l’enfant et de la femme ont été élaborés. Les réalisations du Vietnam dans ces domaines sont appréciées par la communauté internationale et facilitent son processus d’intégration internationale.

Les Vietnamiens en général sont conscients de l’importance de l’éducation aux droits humains pour la formation de la personnalité d’un citoyen de la société socialiste. Ils éprouvent aussi le besoin de rendre le système juridique vietnamien plus conforme aux dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l’homme.

Afin de promouvoir l’éducation aux droits humains au Vietnam, les services compétents ont élaboré et continuent d’élaborer des documents pédagogiques adaptés à chaque catégorie d’apprenants, en liant les droits de l’homme à ceux du citoyen. Si l’éducation civile fait partie de l’enseignement scolaire, il existe également d’autres formes et d’autres méthodes pédagogiques pour rendre les notions fondamentales des droits de l’homme accessibles à toutes et à tous. Les médias jouent un rôle important dans ce processus.

Enfin, il faut savoir que chaque année, l’État vietnamien réserve un budget à l’éducation, à la communication et aux séminaires sur les droits de l’homme. – VOV/VNA