Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du PCV. Photo: VNA



Quang Binh (VNA) – Une dizaine d’interventions portant sur l’édification du Parti et du système politique ont été présentées lors du 7e séminaire théorique entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), qui a eu lieu les 30 et 31 juillet à Hanoï.

Les interventions ont abordé l’édification du Parti sain et puissant, l’édification de l’appareil du système politique et d’un contingent de cadres compétents, l’application efficace du mécanisme «Parti dirige, l’Etat gère et le peuple maîtrise », conformément au sujet du séminaire «Edifier le Parti et le système politique dans le nouveau contexte ».

Les participants ont écouté Vo Van Thuong, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation du PCV présenter un rapport sur l’édification du Parti et du système politique au Vietnam dans le nouveau contexte ; et Kikeo Khaykhamphithoune, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale de propagande et de l’éducation du PPRL, président du Conseil national des sciences sociales du Laos présenter la situation de l’édification du Parti et du système politique.

Les deux parties ont affirmé les réalisations obtenues par le Vietnam et le Laos après une trentaine d’années de mise en œuvre du renouveau. L’édification du Parti et le développement socioéconomique constituaient les tâches primordiales, outre la garantie de la sécurité et de la défense et le développement socioculturel. Elles ont affirmé la poursuite d’édifier le Parti et le système politique sain et puissant, d’améliorer la compétence de gestion et de direction du Parti pour parvenir aux objectifs fixés lors de la période 4.0 et d’intégration internationale.

Le Vietnam et le Laos ont convenu d’organiser le 8e séminaire théorique entre le PCV et PPRL au Laos. -VNA