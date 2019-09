La mission du Comité de pilotage central sur la lutte contre la corruption travaille à Dak Lak. (Photo: VNA)

Hanoï (VNA) – Le règlement N ° 205-QD/TW du Politburo sur le contrôle du pouvoir dans le travail du personnel et la lutte contre l’état où de nombreux cadres cherchent à assumer des postes plus élevés, signé par le secrétaire général du Parti et président du Vietnam Nguyen Phu Trong, le 23 septembre 2019, a une signification importante, attirant l'attention particulière des cadres, des membres du Parti et de toutes les couches de la population, en particulier au moment de préparer les Congrès du Parti à tous les niveaux, en vue du XIIIe Congrès national du Parti.

De nombreux responsables et membres du Parti ont exprimé leur accord avec ce règlement et se sont déclarés convaincus que les Congrès du Parti à tous les niveaux sélectionneront les personnes qualifiées et compétentes pour diriger le pays.

Le major-général Nguyen Van Ninh, ancien directeur adjoint du département des opérations de l’Etat-major général de l’Armée populaire du Vietnam, a déclaré que le 12ème Congrès du Parti accordait une attention particulière à la construction et au réajustement du Parti, dont la réorganisation du travail du personnel. Le nœud dans la réorganisation du travail du personnel est de contrôler le pouvoir des cadres et de lutter contre l’état où de nombreux cadres cherchent à assumer des postes plus élevés.

Le major-général Nguyen Van Ninh a également déclaré que ces derniers temps, l’état où de nombreux cadres trouvent des moyens pour assumer des postes plus élevés était répandu, ce qui entraîne le détournement de fonds et la corruption.

Selon lui, les chefs des Comités et organisations du Parti, des agences et unités doivent être exemplaires dans le travail du personnel, doivent être « assidu, économe, intègre, honnête » et font tout pour la collectivité et ne font rien pour l’intérêt personnel, conformément à la pensée du Président Ho Chi Minh.

Le professeur associé-docteur Nguyen Chi My, ancien membre de la Permanence du Comité municipal du Parti et ancien chef de la Commission de propagande et de l’éducation du Comité du Parti de Hanoi, a déclaré que le règlement N ° 205-QD/TW sur le contrôle du pouvoir dans le travail du personnel et la lutte contre l’état où de nombreux cadres cherchent à assumer des postes plus élevés publié par le Politburo est très opportun.

Selon lui, ces dernières années, et particulièrement au cours de l’exercice en cours, la dégradation idéologique et l’état où de nombreux cadres cherchent à assumer des postes plus élevés sont assez répandus dans des organisations du Parti ainsi que chez des cadres et membres du Parti.

Selon lui, de nombreux cadres dont de hauts responsables ont dû recevoir des sanctions disciplinaires, provoquant l’indignation dans la société. Pour le travail du personnel, il est nécessaire de respecter les principes du Parti, de promouvoir la démocratie dans le Parti.

Soulignant le rôle du chef du Comité du Parti dans le contrôle du pouvoir et dans le travail du personnel, Nguyen Chi My a également déclaré qu'une unité ayant un chef exemplaire, intègre…est une unité saine et forte. -VNA