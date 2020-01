Le PM Nguyen Xuan Phuc en mission le 30 janvier à Yen Bai (Nord). Photo : VNA

Yen Bai (VNA) – Le district de Tran Yen, dans la province d’Yen Bai (Nord) vient d’être reconnu la localité répondant aux normes de la Nouvelle Ruralité selon une décision du Premier ministre publiée le 30 janvier dans le cadre de sa mission à Yen Bai.

S’exprimant à cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc s’est réjoui des résultats excellents de Tran Yen en particulier et d’Yen Bai en général dans l’édification de la Nouvelle Ruralité. Pour l’heure, Tran Yen recense 2.169 entreprises et compagnies qui créent des emplois à plus de 2.000 personnes avec le taux des travailleurs formés atteignant 55,52%. Le taux des foyers pauvres a baissé à 4,75%. S’agissant l’éducation, 100% des écoles du district répondent aux normes nationales.

Etant une province montagneuse ayant de nombreuses difficultés, subissant de lourds dégâts des catastrophes naturelles, pour l’heure, 70% communes d’Yen Bai satisfont aux normes de la Nouvelle ruralité et Tran Yen devient un district exemplaire dans l’édification de la Nouvelle ruralité.

A cette occasion, le chef du gouvernement a confié au ministère de l’Agriculture et du Développement rural de tirer des leçons d’expériences et d’autres questions différentes notamment des critères dans l’édification de la Nouvelle Ruralité dans les communes, les districts et hameaux particulièrement en difficulté pour les multiplier dans la région du Nord-Ouest pour l’immédiat.

Pendant sa mission au début du printemps à Yen Bai, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclenché la fête de plantation des arbres selon l’appel du Président Ho Chi Minh au hameau 6, commune de Viet Cuong, district de Tran Yen.

Le même jour, des localités à Yen Bai sont toutes en écho de cette activité pour l’objectif de planter au moins 520 ha de forêt de toutes sortes le 30 janvier et plus de 3.000 ha de forêt pendant le mois de plantation d’arbres en 2020.

Le chef du gouvernement a demandé le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, des ministères, et des branches dans l’ensemble du pays à être en écho de la fête de plantation d’arbres dès les premiers jours de 2020 avec des plans d’action concrets pour contribuer au reboisement, la protection des forêts et la création d’un environnement vert.-VNA