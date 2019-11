Hanoi (VNA) – Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh qui a travaillé vendredi 8 novembre à Hanoi avec le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a plaidé pour le développement de la confiance stratégique comme un moyen pour renforcer les relations entre les deux pays.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Trân Tuân Anh (à droite) et le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross. Photo : VNA



L’édification de la confiance stratégique est un des facteurs de première importance pour faire avancer de manière effective le partenariat intégral entre les deux pays, dans l’intérêt des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région Asie-Pacifique, a-t-il déclaré.



Les relations vietnamo-américaines connaissent un bon développement dans tous les domaines, a souligné Trân Tuân Anh à son homologue américain.



La coopération commerciale et d’investissement entre le Vietnam et les Etats-Unis s’est accrue sans cesse ces dernières années. Les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à 60 milliards de dollars en 2018. Le Vietnam s’emploie aussi à parvenir à un commerce équilibré et durable avec les Etats-Unis.



Le gouvernement vietnamien en général et le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce en particulier souhaitent œuvrer avec les Etats-Unis à l’élargissement des relations de coopération bilatérales, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, a indiqué le ministre vietnamien.

Il a hautement apprécié les remarques du secrétaire américain au Commerce au Forum des entreprises indo-pacifiques tenu en marge du 35e Sommet de l’ASEAN en Thaïlande, avec l’annonce de l’initiative "Blue Dot Network" destinée à promouvoir des normes de haute qualité et fiables pour le développement d’infrastructure dans un cadre ouvert et inclusif.

Le Vietnam s’efforce toujours d’améliorer son environnement des affaires, de traiter activement les recommandations américaines et de créer des conditions favorables permettant aux entreprises américaines de développer leurs activités dans le pays, a-t-il indiqué.

Vue de la rencontre entre le ministre Trân Tuân Anh et la délégation américaine. Photo : VNA

Trân Tuân Anh a également invité les deux ministères à renforcer leur collaboration à la lutte contre les fraudes sur l’origine et le transport illégal de marchandises, notamment après la prochaine signature de l’Accord d’assistance mutuelle en matière douanière (CMAA).

Le responsable a saisi cette occasion pour remercier la partie américaine pour la récente reconnaissance officielle du système vietnamien d’inspection de la sécurité sanitaire des aliments régissant les poissons de l’ordre des siluriformes et des produits dérivés. Il s’est aussi félicité du fait que les Etats-Unis placent toujours le Vietnam au centre de leur programme de promotion commerciale Tradewinds 2018.

Lors de la rencontre, le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a fait savoir que les Etats-Unis attachent une grande importance au développement de relations de coopération multiforme avec le Vietnam.

Il a également remercié le gouvernement vietnamien pour les efforts visant à améliorer l’environnement des affaires, à consolider la confiance des investisseurs, à favoriser les activités des entreprises américaines comme étrangères au Vietnam.

Soulignant l’énorme potentiel de coopération économique entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l’énergie, de l’aviation et de la construction, il a espéré que le gouvernement vietnamien continuera de créer des conditions favorables aux entreprises américaines.



Durant son voyage de travail au Vietnam, le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, sera reçu par le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, et assistera à la signature de cinq accords et contrats commerciaux de grande valeur. – VNA