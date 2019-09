Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'économie numérique du Vietnam était estimée à 9 milliards de dollars en 2018 et devrait atteindre 30 milliards d'ici 2025, selon le site web Open Gov Asia.

Dans un article publié le 24 septembre, Open Gov Asia a déclaré que l’économie numérique du Vietnam connaissait une croissance rapide, apportant une contribution importante à l’économie du pays.

Ces dernières années, le Vietnam a connu une percée dans le domaine des achats en ligne. L'essor du commerce électronique et l'émergence de nouveaux modèles commerciaux sur Internet avaient modifié les habitudes de consommation de la population.

L’article a souligné que le commerce électronique était le secteur le plus développé au Vietnam, avec une croissance annuelle d'environ 30%. Ses revenus en 2018 s'élevaient à environ 8 milliards de dollars et devraient atteindre au moins 10 milliards de dollars d'ici 2020.

Selon cet article, les entreprises de télécommunications au Vietnam ont également progressé avec un chiffre d'affaires d'environ 6,1 milliards de dollars, créant plus de 851.000 emplois. Dans le même temps, le secteur de la publicité en ligne a connu une croissance rapide, avec un chiffre d’affaires estimé à plus d’un milliard de dollars d’ici 2020, soit trois fois plus qu'en 2016.

Cependant, l'article a également souligné les défis auxquels le Vietnam était confronté dans le contexte d'explosion de l'économie numérique, en particulier la cybersécurité, et la pression concurrentielle dans le processus d'intégration.

Pour parvenir à une croissance durable, le Vietnam a besoin de mesures complètes et d'efforts conjoints des secteurs public et privé, notamment la création d’un cadre juridique favorable et des documents normatifs adaptés à une économie numérique, l’amélioration de l'infrastructure numérique, l'équipement de solutions numériques modernes, des privilèges fiscaux pour les activités d’investissement dans le développement de l'infrastructure numérique et la cybersécurité.-VNA