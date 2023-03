Vientiane (VNA) - L’école bilingue lao-vietnamien Nguyên Du a célébré samedi 11 mars son 15e anniversaire à Vientiane, au Laos.

Vue de la cérémonie de célébration du 15e anniversaire de l’école bilingue lao-vietnamien Nguyên Du. Photo: VNA

L’école, anciennement connue sous le nom d’écoles primaires Nguyên Du I et Nguyên Du II, est un lieu où les enfants d’expatriés vietnamiens à Vientiane suivent le cursus scolaire national lao en langue vietnamienne.En 2005, le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens ont offert plus de 500.000 dollars pour financer la construction de l’école, avec deux bâtiments de trois étages et 39 salles de classe sur un site de plus de 10.000 m² fourni par le gouvernement lao. Après trois ans de construction, l’école a été inaugurée et mise en service.Actuellement, cet établissement compte 30 classes avec plus de 1.000 élèves du niveau préscolaire au lycée, et 66 cadres et enseignants. Les élèves vietnamiens représentent environ 45% et le reste sont des élèves lao.S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hung, a déclaré que ces dernières années l’école est devenue prestigieuse à Vientiane, répondant aux normes nationales du Laos et du Vietnam.Au cours de l’année scolaire 2021-2022, l’école a été choisie par les ministères de l’Education et de la Formation des deux pays comme école pilote bilingue pour l’enseignement du vietnamien et du lao de la 1re à la 12e années.L’objectif est de multiplier ce modèle éducatif à travers le Laos, aidant ainsi les jeunes générations à avoir une compréhension profonde de l’amitié spéciale entre les deux pays, a-t-il indiqué. – VNA