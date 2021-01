Hanoi (VNA) – Le XIIIe Congrès national du Parti a discuté et voté pour approuver le nombre de membres du Comité central du Parti de 200, lors d’une session plénière à Hanoi jeudi 28 janvier, selon le communiqué de presse sur la troisième journée de travail du congrès.

Lors de la séance plénière du XIIIe Congrès national du Parti à Hanoi, le 28 janvier. Photo: VNA

Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Hanoi Vuong Dinh Huê, au nom du Présidium, a présidé la réunion dans la matinée, qui a continué à réfléchir aux projets de documents soumis. Treize délégués se sont exprimés.A la troisième journée de travail, 36 idées avaient été soulevées en séance plénière et 788 autres soulevées en groupes.Dans la matinée également, le membre du Comité central du Parti, vice-président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam, et membre du Groupe des secrétaires du congrès Nguyên Hông Diên ont rapporté que le congrès avait reçu des lettres de félicitations et des messages de 83 autres partis, organisations et amis internationaux. Au 26 janvier, le nombre de lettres et de messages de félicitations s’élevait à 298.Dans l’après-midi, les délégués participants se sont réunis en plénière pour discuter du travail du personnel du Comité central du Parti du 13e mandat sous la présidence de Tran Quoc Vuong, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti.Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission d’organisation du Comité central du Parti, au nom du Présidium, a présenté le rapport du Comité central du Parti du 12e mandat sur le travail du personnel du Comité central du Parti du 13e mandat.Le congrès a discuté et voté pour que le nombre de membres du comité soit de 200, dont 180 membres officiels et 20 membres suppléants.Les délégués ont ensuite poursuivi leurs discussions en groupes.Un total de 1.587 délégués représentant plus de 5 millions de membres du Parti dans tout le pays assistent au XIIIe Congrès national du Parti, qui a officiellement débuté à Hanoi le 26 janvier et se clôtura le 2 février. – VNA