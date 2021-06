Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Sur invitation du conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères (AE) de Chine, Wang Yi, le ministre vietnamien des AE Bui Thanh Sơn a participé le 23 juin à la Conférence de haut niveau d'Asie-Pacifique sur la coopération dans le cadre de "la Ceinture et la Route".

L'événement a également vu la participation du président de la République colombienne, du Premier ministre de la République de Fidji, des vice-Premiers ministres, des ministres des AE ou du Commerce de dix pays membres de l'ASEAN de certains pays, et des représentants d'organisations internationales.

A cette occasion, les participants ont discuté des défis auxquels la région d'Asie-Pacifique doit faire face, notamment des impacts de la pandémie de COVID-19, des efforts et solutions visant à répondre à la pandémie et à relancer l'économie, à développer l'économie verte, l'économie circulaire pour s'orienter vers le développement durable et inclusif à l'échelle nationale et régionale.

Les pays ont tous souligné la nécessité de renforcer l'échange des informations et expériences dans la réponse à la pandémie, ont soutenu l'initiative COVAX et ont appelé les partenaires de développement et les organisations internationales à aider les pays en voie de développement à avoir accès aux sources de vaccins en temps opportun et à un prix raisonnable.

Les participants ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération dans la recherche, le transfert des technologies, la production des vaccins, tout en encourageant les institutions financières régionales et internationales à fournir des crédits préférentiels aux pays en voie de développement pour répondre efficacement à la pandémie.

Il a également demandé d'accélérer des cadres et des initiatives de coopération régionale visant à promouvoir le commerce et les investissements, à faciliter l'accès des entreprises aux marchés, à connecter les infrastructures de transport et logistique et à développer l'économie numérique.

Le ministre des AE Bui Thanh Son . Photo: VNA

Prenant la parole à cette conférence, le ministre Bui Thanh Son a affirmé que la réponse à la pandémie de COVID-19, la relance économique et le développement durable constituaient des problèmes urgents pour tous les pays. Il a proposé à la communauté internationale de continuer de soutenir les pays, notamment ceux en voie de développement pour repousser le COVID-19, transformer vers l'économie verte, l'économie circulaire, élargir le commerce et l'investissement, contribuant à la relance économique.

Le ministre Bui Thanh Son a abordé trois questions importantes auxquelles les pays doivent s'intéresser, y compris le renforcement de la coopération multilatérale pour collaborer efficacement dans les efforts de prévention et de lutte contre l'épidémie, l'accélération du transfert des technologies de production du vaccin; la valorisation des cadres, des initiatives de coopération régionale telles que l'APEC, l'ASEAN, la Ceinture et la Route pour promouvoir le commerce et les investissements, faciliter l'accès au marché des entreprises, connecter le système de transport et de logistique dans la région, développer l'économie numérique; le soutien des pays en voie de développement pour mettre en oeuvre complètement des objectifs de développement durable de 2030, partager des expériences et transférer les technologies sur l'économie verte.

Bui Thanh Son a souligné que le Vietnam continuerait d'accélérer l'intégration économique internationale et d'approfondir les relations de coopération avec les pays d'Asie-Pacifique pour la paix, la prospérité et le développement de toute la région. -VNA